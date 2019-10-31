Пожар на складе с резиной на востоке Москвы потушен

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Возгорание в здании склада с резиной на востоке Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"16:58 мск - пожар ликвидирован (на складе с резиной - прим. ТАСС). Пострадавших нет", - сказали в министерстве.

Информация о пожаре в отдельно стоящем складском здании на улице Электродная, дом 8, строение 14, поступила в 15:12 мск. Было установлено, что происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 150 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, загорелась резина.

В новость были внесены изменения (17:16 время мск) — обнавлена информация по тексту.