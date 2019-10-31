{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад и убил шестилетнего мальчика. 

  • Подозреваемого задержали, им оказался 36-летний местный житель.
  • В момент преступления мужчина был пьян.
  • Инцидент произошел во время тихого часа.
  • По данным источника в правоохранительных органах, у мужчины ранее не было судимости, на учете в полиции он также не состоял.
  • Детский сад, в котором произошел инцидент, охраняли сотрудники ЧОП, однако мужчина прошел в здание беспрепятственно.
  • СК возбудил дела об убийстве малолетнего и о халатности.
  • Подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
  • Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.
  • Прокуратура НАО начала проверку после убийства ребенка.
  • Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование инцидента на личный контроль.
  • Власти НАО пообещали оказать семье ребенка всю необходимую помощь.
  • С родителями и детьми из детского сада, где произошло убийство, работают психологи.
  • Источник в правоохранительных органах сообщил, что во время допроса мужчина давал неадекватные объяснения своему поступку.
' YouTube/ТАСС'
Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Реклама на ТАСС
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Убивший мальчика житель Нарьян-Мара неадекватно ведет себя на допросе
По словам источника ТАСС, мужчина рассказал о заклинаниях, толкнувших его на преступление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС