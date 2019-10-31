Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад и убил шестилетнего мальчика.
- Подозреваемого задержали, им оказался 36-летний местный житель.
- В момент преступления мужчина был пьян.
- Инцидент произошел во время тихого часа.
- По данным источника в правоохранительных органах, у мужчины ранее не было судимости, на учете в полиции он также не состоял.
- Детский сад, в котором произошел инцидент, охраняли сотрудники ЧОП, однако мужчина прошел в здание беспрепятственно.
- СК возбудил дела об убийстве малолетнего и о халатности.
- Подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
- Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.
- Прокуратура НАО начала проверку после убийства ребенка.
- Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование инцидента на личный контроль.
- Власти НАО пообещали оказать семье ребенка всю необходимую помощь.
- С родителями и детьми из детского сада, где произошло убийство, работают психологи.
- Источник в правоохранительных органах сообщил, что во время допроса мужчина давал неадекватные объяснения своему поступку.
' YouTube/ТАСС'