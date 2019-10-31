Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Убивший мальчика житель Нарьян-Мара неадекватно ведет себя на допросе

По словам источника ТАСС, мужчина рассказал о заклинаниях, толкнувших его на преступление

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