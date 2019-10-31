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Минобрнауки прокомментировало сдачу в аренду помещения ФИАН, где прошли обыски

Ведомство не получало никакой информации о тех, кто арендовал эти помещения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Когда Министерство науки и высшего образования согласует обращения подведомственных организаций о том, что они хотят сдать в аренду временно неиспользуемые помещения, то оно получает информацию только о самих объектах. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки, комментируя информацию о помещениях Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН, где ранее прошли обыски.

Директора ФИАН Николая Колачевского после прошедших в среду обысков допросили и отпустили под подписку о невыезде. Он сообщил журналистам, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. По словам Колачевского, представители правоохранительных органов объяснили причину следственных действий проблемой с фирмами, которые арендуют помещения в институте. Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь сказал, что происходящее вокруг ФИАН не связано с научной деятельностью института. По его мнению, относится к вопросам хозяйственной деятельности, к которой РАН не имеет отношения.

Министерство науки и высшего образования РФ, говорится в комментарии пресс-службы, действительно согласовывает запросы подведомственных организаций о сдаче временно неиспользуемых помещений в аренду. ФИАН им. Лебедева обращался в Минобрнауки с просьбой согласовать проведение торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды. Все подобные обращения ведомство предварительно согласовало, а проект решения направило в Росимущество.

"При этом считаем необходимым подчеркнуть, что в документах, поступающих в министерство от подведомственных организаций при согласовании сдачи в аренду путем проведения торгов, содержится информация "только о помещениях", которое планируется к сдаче", - подчеркивается в комментарии.

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