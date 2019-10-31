Польские власти задержали россиянина, пытавшегося провезти в Россию 10 тигров

ТАСС, 31 октября. Польские власти задержали в четверг 32-летнего россиянина, пытавшегося перевезти в Россию через Белоруссию 10 тигров без необходимых документов, сообщило информационное агентство PAP. Партия животных следовала автомобильным транзитом из Италии.

По данным агентства, до конца текущих суток задержанный будет передан в прокуратуру для "проведения необходимых формальностей". "Ему будет предъявлено обвинение по первому параграфу 35-й статьи закона об охране животных", - сообщила представитель полиции города Бяла Подляска Барбара Салчиньска-Пырхла. В случае признания виновным, россиянину грозит до трех лет тюремного заключения. Имя задержанного не сообщается.

По данным польского телеканала ТВН24, транспорт с животными был остановлен на границе с Белоруссией еще 26 октября. В результате ненадлежащих условий содержания один из тигров умер. В ночь на 31 октября животные были отправлены в зоопарк города Познань для реабилитации.

Как сообщила директор зоопарка Ева Зграбчиньская, всего прибыло пять клеток, для обеспечения безопасного перемещения тигров в вольеры было задействовано подразделение снайперов спецназа. "Но все закончилось хорошо, животные живы, их удалось переместить из транспортных контейнеров в клетки, никто из сотрудников не пострадал", - сказала она.