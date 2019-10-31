Правоохранители провели обыск в квартире мужчины, убившего ребенка в детсаду Нарьян-Мара

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства мужчины, который в четверг убил шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"По месту жительства проведен обыск", - сказали в пресс-службе, не уточнив, было ли что-то изъято. "В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия", - добавила она.

В четверг днем вооруженный ножом 36-летний мужчина проник в детский сад и убил ребенка. СК возбудил уголовное дело, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.