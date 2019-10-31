МВД в Сочи проверяет заявление об избиении ребенка другими детьми в школе

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку заявления об избиении ребенка другими детьми во время школьного урока в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД по городу Сочи.

"Материал зарегистрирован в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в полиции.

Видео разместила в своем профиле в Instagram мама пострадавшего ребенка. По ее словам, избиение произошло 23 октября. На записи школьных камер видеонаблюдения видно, как ребенку во время урока другие дети наносят удары. Со слов матери, "детский беспредел" произошел в школе №13 во время урока физкультуры. "Итог: мой сын в больнице", - написала она в соцсети.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, в учебном учреждении было проведено служебное расследование, после которого преподавателю физической культуры вынесли выговор, а позже уволили. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Документы, подтверждающие тяжелые травмы, родители не предоставили.

В прокуратуре центрального районе города Сочи сообщили ТАСС, что по опубликованной в соцсетях информации проведут проверку.