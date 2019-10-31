Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Обновлено 

Росгвардия начинает проверку ЧОП, охранявшего детский сад в Нарьян-Маре

Соответствующее распоряжение дал директор Росгвардии Виктор Золотов
Описание
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов дал указание провести проверку частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего детский сад в Нарьян-Маре, где мужчина убил шестилетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

На эту тему
Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

"По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова будет осуществлена проверка деятельности охранной организации в Нарьян-Маре. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре", - сказал собеседник агентства.

В четверг днем 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Реклама на ТАСС
Вице-премьер Северной Осетии подозревается в халатности при покупке квартир для сирот
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС