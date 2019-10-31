Росгвардия начинает проверку ЧОП, охранявшего детский сад в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов дал указание провести проверку частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего детский сад в Нарьян-Маре, где мужчина убил шестилетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова будет осуществлена проверка деятельности охранной организации в Нарьян-Маре. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре", - сказал собеседник агентства.

В четверг днем 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело.