Суд освободил от наказания фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы освободил от наказания фигурантов уголовного дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо - племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимые освобождены от уголовной ответственности в связи с добровольным освобождением похищенного ими артиста.

"Уголовное дело, уголовное преследование в отношении подсудимых по обвинению в совершении преступления по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) прекратить в соответствии с примечанием статьи 126 УК РФ (лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления)", - огласила постановление судья Елена Абрамова.

Марданову на время судебного процесса была избрана мера пресечения в виде залога, остальные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После вступления постановления в законную силу мера пресечения будет отменена. Фигуранты дела вину не признали.

Рассмотрение уголовного дела по существу началось в Пресненском суде 5 апреля. Как установил суд, Тельман Исмаилов в конце января 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан "Прага" в Москве, проводил его в свой кабинет, где вместе с другими мужчинами подверг избиению, сломав артисту нос. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

Прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина трех подсудимых полностью доказана и попросил суд приговорить Марданова и Дамирова к 11, а Гусакова к 10 годам колонии строго режима. При этом гособвинитель отметил, что подсудимые подлежат освобождению, так как срок давности по уголовному делу уже истек. Сам Руссо в ходе судебного процесса подтвердил свои показания, однако гражданский иск о возмещении вреда к обвиняемым певец не стал заявлять. В отношении остальных соучастников похищения уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжается расследование. Тельман Исмаилов ранее был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.