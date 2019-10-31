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СК возбудил дело об истязании трех детей, находящихся под опекой 61-летней москвички

Также органы опеки изъяли детей у подозреваемой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании 61-летней москвичкой трех опекаемых ею детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее столичный главк СК начал проверку, в ходе которой установлено, что находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела. В ближайшее время следствие предъявит фигурантке обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), после чего обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Женщина пыталась скрыться от следствия вместе с детьми и была объявлена в розыск. Следователи обнаружили их во время съемок телепередачи, куда женщину пригласили в качестве гостя. Она была задержана в съемочном павильоне и доставлена к следователю, которому пояснила, что сотрудники программы намеренно укрывали ее и детей от правоохранительных органов. Дети изъяты у подозреваемой органами опеки Южного административного округа столицы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства столичного главка ведомства доложить о ходе расследования уголовного дела. Также он поручил максимально оперативно разобраться в нарушении прав детей и дать оценку всем связанным с этим обстоятельствам.

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Россия
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