Пассажирский самолет задержали в Екатеринбурге из-за звонка о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Самолет рейса Екатеринбург - Сургут задержан из-за звонка о минировании в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"Самолет Екатеринбург - Сургут готовился к вылету, позвонили в аэропорт и сообщили о якобы минировании. Пассажиров вывели, ведется осмотр воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, из Екатеринбурга в Сургут самолет должен вылететь в 22:00 (20:00 мск).

В пресс-службе авиакомпании Utair подтвердили ТАСС факт звонка с сообщением о минировании самолета. "Во время подготовки к вылету рейса 112 Екатеринбург - Сургут поступил анонимный звонок о минировании самолета. Пассажиры оперативно эвакуированы, самолет проверяют. Время вылета уточняется", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (20:30 мск) - добавлены подробности.