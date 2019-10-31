В ДТП с грузовиком в Ростовской области погиб ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь в Ростовской области, погиб несовершеннолетний пассажир, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

"В полицию поступило сообщение в 21:50 мск о ДТП на восьмом километре автодороги Ростов - Ставрополь. По предварительной информации, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Газель" (грузовая) и Skoda. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля Skoda, - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, в результате инцидента пострадали три человека: водитель и пассажир Skoda, а также водитель "Нивы".

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента уточняются, сообщили в пресс-службе.