Источник: сотрудники УГИБДД Петербурга получили взятку от поставщика космодрома Плесецк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, задержанные ранее по делу о взятках, получали деньги за покровительство от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем", сообщил ТАСС источник в следственных органах. Как сообщается на официальном сайте организации, компания являлась поставщиком стройматериалов для космодрома Плесецк в Архангельской области, а также для построенного к ЧМ-2018 стадиона в Петербурге.

В четверг следователи предъявили обвинение в получении взяток заместителю начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Александрову.

"Из материалов [дела] следует, что бывший подчиненный Александрова, которого задержали еще раньше, в июне этого года получил 450 тыс. рублей взятки от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем" за общее покровительство по службе и защиту от ответственности за будущие административные правонарушения, которые могли совершить водители фирмы. Часть взятки предназначалась для Александрова", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что часть этой взятки подчиненный Александрова не успел ему передать, так как был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный накануне и обвиняемый во взяточничестве замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД Михаил Александров свою вину не признал. В уголовном деле в отношении него фигурирует три эпизода получения взяток в размере 1 млн рублей, 450 тыс. рублей и 55 тыс. рублей. Деньги в качестве взяток передавались в разное время и от разных лиц. По официальным данным СК, уголовное дело расследуется по факту получения должностными лицами взяток в особо крупном размере с предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки.

Компания "Альфацем"

Компания "ТД "Альфацем" специализируется на поставках нерудных материалов, цемента и железобетонных изделий. В активе компании - цех по производству железобетонных изделий и транспортно-экспедиторская компания. Организация поставляла строительные материалы при выполнении работ на территории космодрома Плесецк в Архангельской области, стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, а также других стратегических объектах, следует из данных на сайте компании.

По сведениям системы СПАРК, Управление ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляло последнюю проверку компании летом 2017 года - проверялось соблюдение компанией требований нормативно правовых актов, действующим в сфере безопасности дорожного движения.

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