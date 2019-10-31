Мещанский суд Москвы заново начнет слушать дело Серебренникова

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

Суд проведет первое заседание по существу дела, которое начнется в 10:00 мск. Дело будет рассматривать судья Олеся Менделеева.

Ранее судья Ирина Аккуратова остановила рассмотрение дела и вернула его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Прокуратура обжаловала это решение и вернула дело на новое рассмотрение в Мещанский суд в ином составе.

Все фигуранты дела находятся на свободе, им не избрано какой-либо меры пресечения.

На предстоящем заседании прокурор зачитает обвинительное заключение, после чего фигуранты дела смогут заявить о своем отношении к предъявленным обвинениям.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Районный суд 11 сентября решил вернуть дело прокурору. Это произошло после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения".

В постановлении судья Аккуратова указала, что в материалах дела нет сведений о том, стоимость каких мероприятий была завышена. Согласно выводам суда, в материалах также есть существенные противоречия, которые не могут быть разрешены в судебном процессе. Общая сумма предполагаемого ущерба не соответствует ущербу по каждому эпизоду.

Однако 8 октября Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и направил его на новое рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. На заседании суда прокурор сообщил, что "Мещанский районный суд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении". Он пояснил, что по всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 млн рублей, а суд - более 136 млн рублей, дважды посчитав одну сумму - "и как хищения, и как вывод средств". Прокурор также отметил, что "именно это расхождение в суммах и явилось главным основанием для возврата дела [в прокуратуру]".