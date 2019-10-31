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Легкий самолет при аварийной посадке врезался в машину во Флориде

Погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Одномоторный самолет Beechcraft Baron во время аварийной посадки в четверг врезался в автомобиль в штате Флорида. Два человека погибли, сообщила в своем Twitter полиция города Окала.

"Две подтвержденные жертвы были пассажирами одномоторного самолета. Зона, где инцидент, не являющийся дорожно-транспортным происшествием, произошел, будет перекрыта на несколько часов", - уточнили органы правопорядка.

Как информировало Федеральное авиационное управление США, крушение произошло на шоссе юго-восточнее Окалы приблизительно в 11:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск). Расследованием обстоятельств и причин катастрофы занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

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