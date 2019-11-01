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Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он [Лаврентьев] убил сам из пистолета", - рассказал собеседник агентства, отметив, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года в должности заместителя главы. С 2003 года он был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он был избран мэром в августе 2018 года, его полномочия должны были истечь в 2023 году. Но в ноябре 2018 года Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.

Кузбасский моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика зависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия.

Теги
РоссияКемеровская область
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