Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он [Лаврентьев] убил сам из пистолета", - рассказал собеседник агентства, отметив, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года в должности заместителя главы. С 2003 года он был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он был избран мэром в августе 2018 года, его полномочия должны были истечь в 2023 году. Но в ноябре 2018 года Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.

Кузбасский моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика зависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия.