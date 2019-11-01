Хирург клиники в Москве, где изувечили пациентку, скрылся за границей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, обвиняемый в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО скрылся от следствия за границей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Мишонов, представляющий интересы потерпевшей Каролины Саргисян.

"Степанян был недавно освобожден из СИЗО и, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от следствия за границей", - сказал защитник. Он отметил, что место нахождения обвиняемого следствием пока не установлено.

Результаты экспертизы клиники "Сфера" свидетельствуют о вине сотрудников учреждения, добавил адвокат потерпевшей.

"Мы ознакомились с заключением комиссионной экспертизы, по результатам которой полностью установлена вина сотрудников клиники в причинении тяжкого вреда здоровью Каролине. Так, экспертиза установила вину хирурга, анестезиолога и руководителя клиники", - сказал защитник.

По его словам, комиссия экспертов пришла к выводу, что имеется прямая причинно-следственная связь между действиями клиники и причинением тяжкого вреда здоровью его подзащитной в процессе ринопластики.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года потерпевшей Каролине Саргисян в столичной клинике "Сфера" сделали операцию по изменению формы носа, в ходе которой она получила перелом костей черепа. Девушка до сих пор проходит реабилитацию. По словам адвоката Мишонова, никто из обвиняемых добровольно вред его подзащитной не возместил и вину не признает. Защитник при этом отметил, что в рамках уголовного дела в ближайшее время пройдет ряд следственных действий, потом фигурантам будет предъявлено окончательное обвинение и дело будет направлено в суд.

Ранее Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" (ст. 238 УК РФ). Обвиняемыми по делу проходят директор клиники Гульнара Шах, анестезиолог Лев Хитрин и хирург Геворг Степанян. Шах и Хитрин содержались под домашним арестом [в настоящее время следствием с них взята подписка о невыезде], Степанян до побега из страны находился под стражей.

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