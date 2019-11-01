Число пострадавших в ДТП с грузовиком под Ростовом возросло до четырех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии с тремя автомобилями в Аксайском районе Ростовской области возросло до четырех, говорится в пресс-релизе регионального главка МВД в пятницу.

Как сообщалось, вечером в четверг три автомобиля - "Нива", грузовая "Газель" и Skoda столкнулись на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь в Ростовской области, погиб несовершеннолетний пассажир, еще трое пострадали.

"В 21:50 мск (31 октября) в полицию поступило сообщение о том, что на 8 километре автодороги Ростов-Ставрополь (Аксайский район) произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель" (грузовая) и Skoda. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля Skoda - мальчик 2017 года рождения, также пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.