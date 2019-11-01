В Иванове задержали девять человек, подозреваемых в кражах денег по телефону

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Девять человек, подозреваемых в кражах денег по телефону под видом сотрудников службы безопасности банка, задержаны в Иванове. Они могут быть причастны к более чем 50 эпизодам преступлений. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления МВД России по Смоленской области пресечена деятельность группы лиц, которые под предлогом защиты банковских счетов от несанкционированного доступа похищали деньги граждан. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции при участии Росгвардии, в съемной квартире в городе Иваново задержаны 9 подозреваемых. Среди них семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет - жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. По предварительной информации, задержанные могут быть причастны более чем к 50 эпизодам противоправной деятельности", - сказала она.

Как отметила Волк, ранее полицейские зарегистрировали несколько заявлений о краже денег во время телефонного разговора. Все кражи выполнялись по одной схеме. Потерпевшим звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал о попытках снять средства с их счетов. Чтобы обезопасить себя им предлагали перевести деньги на "безопасный" счет. Люди, желая избежать финансовых потерь, соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию по своим картам, тем самым предоставляя мнимым сотрудникам банка доступ к электронным счетам и своим сбережениям. Причиненный ущерб варьировался от 9 тыс. до 20 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что телефонные звонки осуществлялись из разных регионов России. Постоянного места дислокации сообщники не имели, пытаясь запутать следы, они переезжали с одного места на другое.

Суд в отношении одного фигуранта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При обысках у подозреваемых изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт, имеющих доказательственное значение для уголовного дела.