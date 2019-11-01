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Один человек погиб и пять пострадали в результате массового ДТП в Томске

Автомобиль Renault сбил трех пешеходов и столкнулся с припаркованным Ssang Yong

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Водитель Renault утром в пятницу не справился с управлением автомобилем, который, вылетев на тротуар, сбил трех пешеходов и столкнулся с припаркованным автомобилем на проспекте Фрунзе в Томске. В результате ДТП женщина-пешеход погибла на месте, еще пять человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Автомобиль Renault Logan под управлением 55-летнего водителя выехал на тротуар, совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего продолжил движение и совершил наезд на трех пешеходов и припаркованный автомобиль Ssang Yong. От удара автомобиль Ssang Yong начал движение и, выехав на проезжую часть, совершил столкновение с автобусом "ПАЗ", - говорится в сообщении.

Погибла женщина 1954 года рождения, еще два пешехода - девушка 1993 года рождения и молодой человек 2001 года рождения, а также два пассажира Ssang Yong (46-летняя женщина и 18-летний молодой человек), и водитель Renault Logan доставлены в медицинское учреждение.

Уточняется, что в момент происшествия в автобусе находились около 15 пассажиров, на месте ДТП никто из них за медицинской помощью не обратился.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения, четверо пострадавших госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, еще один - в клинику Сибирского государственного медуниверситета. 

В новость были внесены изменения (8:26 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
РоссияТомская область
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