В Москве со склада украли текстильную продукцию на 9 млн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Неизвестные украли со склада в Москве текстильную продукцию на сумму около 9 млн рублей, проводится проверка. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"31 октября в полицию обратился гендиректор коммерческой организации, который сообщил о краже товаров со склада, расположенного по адресу: Егорьевский проезд, дом 2А. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестные, взломав замки двух входных дверей, проникли на территорию складских помещений, откуда похитили принадлежащей компании текстильной продукции на общую сумму около 9 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.