Здание техцентра горит в Петербурге на площади 400 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании техцентра в Санкт-Петербурге, огонь распространился на площади 400 кв. метров, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"[Горит] здание автотехцентра, оно одноэтажное, размером 40 на 22 метра и 5 метров высотой. Площадь пожара - 400 кв. м. На месте [работают ] 11 единиц техники и 44 человека личного состава", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что здание расположено во Фрунзенском районе на улице Салова, 44.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.