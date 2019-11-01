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Суд арестовал украинца за попытку обманом въехать в Крым

Пограничники установили, что этому гражданину Украины въезд запрещен до сентября 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал на два месяца гражданина Украины за попытку обманным путем, по паспорту с другой фамилией, въезда на полуостров, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

34-летний житель Закарпатской области пытался пересечь границу в пункте пропуска "Армянск". Пограничники установили, что этому гражданину Украины въезд запрещен до сентября 2020 года УФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт.

"В отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Погрануправлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен").

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