В Ленинградской области дальнобойщик похитил груженную финиками фуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали в Ленинградской области водителя, который украл грузовик с полным прицепом сушеных фиников. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудники полиции Гатчинского района в результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 115 по Волхонскому шоссе обнаружили полуприцеп. Задержан водитель, он изобличен в хищении груза. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В четверг в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что в ночь на 29 октября с федеральной трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" исчез тягач Freightliner с прицепом, груженым финиками. По словам заявителя, сухофрукты должен был отвезти в Москву водитель, который также пропал вместе с грузовиком. Украденный товар директор оценил в 1,5 млн рублей, а общий ущерб от кражи - более чем в 3,5 млн рублей. Полицейские установили местонахождение тягача с помощью данных системы "ЭРА-ГЛОНАСС", установленной в машине, и нашли его в Тосненском районе Ленинградской области, а затем обнаружили полуприцеп с финиками и самого похитителя.