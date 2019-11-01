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Убитый во время нападения на экс-мэра Киселевска налетчик работал спасателем

Всего в нападении участвовали по меньше мере три человека

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека участвовали в нападении на экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который был убит ночью в Кузбассе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Минимум три человека было [нападавших]. Один из них убит на месте происшествия, его личность установлена - это Марат Гарипов", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, на месте убийства найдено восемь гильз от автоматического оружия, из которого стреляли нападавшие, а также одна гильза от ружья, из которого стрелял Лаврентьев. "Согласно показаниям, было два выстрела, а гильза в настоящий момент найдена одна", - отметил он.

Марат Гарипов работал руководителем одной из спасательных групп в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области.

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"Сегодня он не вышел на работу, телефон тоже не берет", - сообщил собеседник агентства, подтвердив, что Марат Гарипов был руководителем начальника Беловской спасательной группы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области".

Как сообщил ТАСС источник, объявлен план "Перехват" для розыска лиц, причастных к убийству Лаврентьева. Установлены автомобили, на которых могут передвигаться подозреваемые.

По данным следствия, Лаврентьев был убит на приусадебном участке собственного дома. Вечером в четверг его супруга заметила на улице у дома силуэты двоих людей и сообщила об этом мужу. Он взял ружье и вышел на улицу, после чего женщина услышала несколько выстрелов. Во дворе она обнаружила тела мужа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

Следствие устанавливает личности остальных нападавших. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, оно передано для расследования в аппарат следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Прокуратура Кемерова поставила на особый контроль расследование уголовного дела по факту убийства Сергея Лаврентьева, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года в должности заместителя главы. С 2003 года был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он был избран мэром в августе 2018 года, но в ноябре того же года ушел в отставку по собственному желанию.

В новость были внесены изменения (11:42 мск) - добавлены подробности.

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РоссияКемеровская область
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