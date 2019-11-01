Убитый во время нападения на экс-мэра Киселевска налетчик работал спасателем

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека участвовали в нападении на экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который был убит ночью в Кузбассе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Минимум три человека было [нападавших]. Один из них убит на месте происшествия, его личность установлена - это Марат Гарипов", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, на месте убийства найдено восемь гильз от автоматического оружия, из которого стреляли нападавшие, а также одна гильза от ружья, из которого стрелял Лаврентьев. "Согласно показаниям, было два выстрела, а гильза в настоящий момент найдена одна", - отметил он.

Марат Гарипов работал руководителем одной из спасательных групп в Кузбассе. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области.