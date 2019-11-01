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Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Обновлено 

Суд отказался брать с фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде

Ранее прокурор заявлял, что отсутствие меры пресечения дает фигурантам дела возможность скрыться
Кирилл Серебренников Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Кирилл Серебренников
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу отказался удовлетворять ходатайство гособвинения и брать с фигурантов дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

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"Одна лишь тяжесть обвинений в отсутствии доказательств о том, что подсудимые могут скрыться или оказать давление. В основании изложенного суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства государственного обвинения", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.

Таким образом обвиняемые будут участвовать в слушании дела без какой-либо меры пресечения.

Мещанский суд Москвы в пятницу начал заново рассматривать дело Серебренникова.

Теги
Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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