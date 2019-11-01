Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Обновлено 

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник не будет обжаловать арест

Рамиль Шамсутдинов был арестован 27 октября на два месяца

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, не будет подавать жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Читинском гарнизонном военном суде, который ранее санкционировал арест обвиняемого до 27 декабря.

На эту тему
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

"Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]", - сказала собеседница агентства.

Источник в силовых структурах в пятницу рассказал ТАСС, что следствие в том числе проверяет версию о нарушениях устава в части. "Шамсутдинов в содеянном не раскаивается", - отметил собеседник агентства.

Шамсутдинов был арестован 27 октября на 2 месяца. Согласно УПК РФ, срок обжалования постановления судьи об избрании меры пресечения составляет трое суток со дня вынесения соответствующего решения.

Теги
РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
Fox: четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии
По данным телеканала, на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС