Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник не будет обжаловать арест

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, не будет подавать жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Читинском гарнизонном военном суде, который ранее санкционировал арест обвиняемого до 27 декабря.

"Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала. Насколько мне известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение [об избрании ареста]", - сказала собеседница агентства.

Источник в силовых структурах в пятницу рассказал ТАСС, что следствие в том числе проверяет версию о нарушениях устава в части. "Шамсутдинов в содеянном не раскаивается", - отметил собеседник агентства.

Шамсутдинов был арестован 27 октября на 2 месяца. Согласно УПК РФ, срок обжалования постановления судьи об избрании меры пресечения составляет трое суток со дня вынесения соответствующего решения.