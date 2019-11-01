На оружейном заводе в Чехии произошел взрыв

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в пятницу на оружейной фабрике Explosia в городе Пардубице в Восточной Чехии. Четыре сотрудника предприятия получили серьезные ранения. Об этом сообщил журналистам представитель службы спасателей республики Алеш Малы.

"В результате взрыва пороха в цеху по производству боеприпасов завода Explosia ранения получили четыре человека, - отметил он. - Двое из них ранены тяжело. Они получили ожоги как минимум 30% тела".

Тяжело пострадавшие доставлены вертолетом в специализированную больницу в Праге. Они введены в состояние искусственной комы. Причину взрыва расследует полиция.

Предприятие Explosia находится в собственности государства. Оно подотчетно Министерству промышленности и торговли Чехии. Глава этого ведомства Карел Гавличек направился на место ЧП.