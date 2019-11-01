Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

31 октября местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом 6-летнего ребенка, который скончался на месте.

"Суд арестовал подозреваемого", - сказали в пресс-службе. В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц "Центра развития ребенка - детского сада "Сказка", не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека").