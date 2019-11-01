Во Владимирской области горит торговый центр на площади около 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 1 ноября. Торговый центр "Экватор" в Петушках Владимирской области горит на площади около 1,5 тыс. кв. м, погибших и пострадавших, по предварительной информации нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

"Сообщение о пожаре поступило около 11:15 мск. Возгорание произошло в торговом комплексе "Экватор" в Петушках около железнодорожного вокзала. До прибытия пожарных подразделений 15 человек самостоятельно эвакуировались, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сейчас горение происходит на площади около 1,5 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание произошло на первом этаже двухэтажного торгового центра. "Огонь пока распространяется, еще не локализован, остальная информация уточняется", - отметили в пресс-службе.