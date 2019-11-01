СК начал проверку после самоубийства обвиняемого в СИЗО в Серпухове

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту самоубийства в СИЗО 38-летнего Артема Шустова. Он обвинялся в убийстве бывшей возлюбленной на детской площадке в Раменском.

"Следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения 30 октября тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. По предварительным данным, мужчина без признаков жизни был обнаружен другими следственно-арестованными во время помывки", - сообщила ТАСС представитель подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий.