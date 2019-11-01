СК начал проверку после самоубийства обвиняемого в СИЗО в Серпухове

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту самоубийства в СИЗО 38-летнего Артема Шустова. Он обвинялся в убийстве бывшей возлюбленной на детской площадке в Раменском.
"Следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения 30 октября тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. По предварительным данным, мужчина без признаков жизни был обнаружен другими следственно-арестованными во время помывки", - сообщила ТАСС представитель подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий.
Следователь уже опросил сотрудников дежурной смены СИЗО и осмотрел место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в пресс-службе УФСИН по Московской области сообщили ТАСС, что во время содержания в пенитенциарном учреждении каких-либо конфликтных ситуаций у обвиняемого с сокамерниками и сотрудниками не возникало.
По данным следствия, 24 июля Шустов приехал в Раменское, где на детской площадке на улице Лесной убил ножом бывшую возлюбленную Наталью Басову на глазах ее пятилетней дочери, после чего скрылся. Полиции удалось его задержать в лесополосе в Ногинском районе Подмосковья. Как сообщили источники ТАСС, у него было нестабильное психическое состояние.