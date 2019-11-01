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Два человека погибли в ДТП на трассе в Дагестане

Еще двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Авария произошла на 14-м километре автодороги Махачкала - Аэропорт - Каспийск в Республике Дагестан, в результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД по республике на своей странице в Instagram.

"Сегодня приблизительно в 09:00 на 14-м километре автодороги Махачкала - Аэропорт - Каспийск произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством, допустил наезд на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияДагестан
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