Два человека погибли в ДТП на трассе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Авария произошла на 14-м километре автодороги Махачкала - Аэропорт - Каспийск в Республике Дагестан, в результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД по республике на своей странице в Instagram.

"Сегодня приблизительно в 09:00 на 14-м километре автодороги Махачкала - Аэропорт - Каспийск произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством, допустил наезд на препятствие - дорожное ограждение", - говорится в сообщении.