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Следствие отрабатывает связь нападения на экс-мэра Киселевска с налетами в соседнем городе

По данным источника ТАСС, в 2018-2019 годах в Белове примерно таким же образом было совершено пять разбойных нападений

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Следствие прорабатывает связь нападения на экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева с пятью эпизодами разбойных нападений в кузбасском городе Белове, где работал один из нападавших. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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"За 2018-2019 гг. в Белове примерно таким же образом совершено пять разбойных нападений", - сказал источник, добавив, что в ходе этих нападений никто не был убит. Один из нападавших на бывшего мэра Марат Гарипов, который был убит в ходе нападения, был руководителем начальника Беловской спасательной группы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области".

Лаврентьев был убит вечером в четверг на приусадебном участке своего дома, по данному факту возбуждено уголовное дело. По информации следствия, накануне вечером у дома бывшего главы муниципалитета появились двое неизвестных. Он вышел из дома с ружьем, чтобы осмотреть территорию. После этого его жена услышала несколько выстрелов, во дворе она обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Личность одного из нападавших, который был убит во время перестрелки, установлена, им оказался Марат Гарипов. Следствие устанавливает личность остальных нападавших.

 

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РоссияКемеровская область
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