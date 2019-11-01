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Из ресторана в Москве эвакуировали 20 посетителей из-за задымления

Пожарно-спасательные подразделения не обнаружили в здании признаков возгорания

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек эвакуированы из ресторана на улице Петровке в центре Москвы из-за небольшого задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В ресторане по адресу: ул. Петровка, дом 20/1, произошло небольшое задымление из-за вспышки жировых отложений в вентиляционном коробе здания. Из помещения ресторана было эвакуировано более 20 посетителей", - сказал собеседник агентства.

Пожарно-спасательные подразделения проверили помещения ресторана с помощью тепловизора, никаких признаков возгорания не обнаружено.

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