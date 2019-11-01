Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара состоял на учете у нарколога

ТАСС, 1 ноября. Подозреваемый в убийстве ребенка 31 октября в детском саду Нарьян-Мара состоял на учете у нарколога. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.

"Подозреваемый - 36-летний Денис Поздеев - задержан. Мужчина состоит на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет. На допросе он заявил, что в момент убийства видел галлюцинации и принял малыша за демона", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, информация о том, что подозреваемый состоял на учете у нарколога, проверяется.

Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу подозреваемого. В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").