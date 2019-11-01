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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

СК поверяет информацию о попытке воспитателей в Нарьян-Маре предотвратить убийство ребенка

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи проверяют поступившую информацию о том, что две воспитательницы, находившиеся в группе во время убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, пытались помешать злоумышленнику. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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"У нас есть информация, что воспитательницы пытались ему [злоумышленнику] помешать", - сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления, добавив, что данная информация проверяется.

Ранее правоохранительные органы задержали сотрудника охранного предприятия, впустившего накануне днем мужчину в детский сад в Нарьян-Маре. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пятницу Нарьян-Марский городской суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду. По данным СК, 31 октября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детского сада "Сказка" и ударил ножом шестилетнего ребенка, который погиб на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, мужчина арестован. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Теги
РоссияРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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