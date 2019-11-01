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Следователи возбудили дело о вымогательстве в отношении подростков в Калмыкии

Двое подростков требовали от сверстников ежемесячно переводить им на телефон 300 и 500 рублей

ЭЛИСТА, 1 ноября. /ТАСС/. Двое 16-летних подростков в Калмыкии подозреваются в вымогательстве с применением насилия. Возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по Калмыкии.

"Шестнадцатилетние подростки потребовали от двух своих ровесников ежемесячно переводить им на телефон 300 и 500 рублей. Получив отказ, они их избили. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), - сказали в пресс-службе.

Один из подозреваемых - студент Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа.

Теги
РоссияКалмыкия
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