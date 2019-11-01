Братьев, разыскиваемых по делу о гибели 39 мигрантов в Эссексе, призвали сдаться полиции

ТАСС, 1 ноября. Братья Ронан и Кристофер Хьюз, подозреваемые в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в графстве Эссекс 23 октября, должны явиться в правоохранительные органы и оказать содействие расследованию. К этому в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News , призвал в пятницу главный инспектор уголовной полиции Эссекса Даниэль Стоутен.

"Сегодня я бы хотел обратиться напрямую: Ронан и Кристофер, передайте себя в руки полиции Северной Ирландии. Нам нужно, чтобы вы оба объявились и сотрудничали в этом расследовании", - сказал он. Стоутен отметил, что несмотря на то, что Ронан Хьюз уже разговаривал с полицией по телефону, правоохранительные органы настаивают на личной беседе с двумя братьями.

Во вторник британская полиция объявила братьев в розыск по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов и опубликовала их фотографии.

В настоящий момент под стражей остаются двое подозреваемых в причастности к гибели мигрантов.