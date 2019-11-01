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Источник: шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы

В настоящее время идет эвакуация жильцов
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Частичное обрушение произошло в шахте лифта жилого дома, где произошел пожар в одной из квартир. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции", - сказал источник. В ходе тушения пожара спасено пять человек.

Ранее ТАСС сообщил, что произошел пожар в квартире жилого 8-этажного дома по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр. 2", - сказал собеседник агентства. В настоящее время идет эвакуация жильцов.

 

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