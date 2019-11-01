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В доме на Большой Сухаревской площади в Москве произошел пожар

Из здания эвакуируют жильцов
Описание
© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Квартира горит в жилом восьмиэтажном доме в центре Москвы, на Большой Сухаревской площади. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Квартира жилого дома горит по адресу: улица Большая Сухаревская улица, 16/18, строение 2", - сказал собеседник агентства.

Со слов очевидцев, происходит открытое горение квартиры на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. "В настоящее время из жилого дома идет эвакуация жильцов", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли трех человек, идет тушение пожара.

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