Номер сложности пожара в жилом доме в центре Москвы повышен до третьего

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Повышенный, третий из пяти, номер сложности присвоен пожару в жилом доме на Большой Сухаревской улице в центре Москвы, где частично обрушилась шахта лифта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Номер сложности тушения пожара повышен до третьего при пяти максимальных в Москве", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожару присвоен повышенный номер сложности с учетом характеристики здания, большого количество людей в доме и объема спасательных работ.

Пожар произошел в квартире жилого 8-этажного дома. Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции. В ходе тушения пожара спасено пять человек, идет эвакуация жильцов.

В новость были внесены изменения - (16:18 мск) - добавлены подробности.