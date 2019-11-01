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Дополнительные силы МЧС следуют на место крупного пожара в центре Москвы

К месту ЧП направили около 10 машин скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичное МЧС направляет дополнительные силы пожарных и спасателей к месту пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"К месту пожара направлены дополнительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона", - сказал источник.

Кроме того, к месту ЧП дополнительно следуют около 10 машин скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. "Для отключения коммуникаций на место направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб", - добавил собеседник агентства.

Пожар произошел в квартире жилого 8-этажного дома. Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции. В ходе тушения пожара спасено пять человек, идет эвакуация жильцов. Пожару присвоен третий повышенный номер сложности из пяти возможных, в здании произошло частичное обрушение шахты лифта.

 

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