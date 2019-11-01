При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали пять человек

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме на Большой Сухаревской улице в центре Москвы, их осматривают врачи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В результате пожара пострадали пять человек. Сейчас их осматривают медики скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Со слов очевидцев, на восьмом этаже здания заблокированные огнем люди просят о помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в 15:19 мск по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2, где по предварительной информации происходит загорание в квартире, расположенной на втором этаже 8-этажного жилого дома. Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным источника, огонь перекинулся в шахту лифта со второго по пятый этажи, произошло ее частичное обрушение. В здании плотное задымление с второго по пятый этажи. Пожару присвоен повышенный третий номер сложности из пяти возможных.