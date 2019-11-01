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Источник: при тушении пожара в жилом доме в центре Москвы спасены 23 человека

Пятерых человек осматривают врачи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные спасли 23 человек в ходе тушения пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

"В ходе тушения пожара спасены 23 человека", - сказал собеседник агентства.

Еще пятерых человек осматривают врачи. Со слов очевидцев, на восьмом этаже дома заблокированные огнем люди просят о помощи. "Огонь со второго этажа по перекрытиям ушел на третий и четвертый этажи, а также на кровлю здания. Идет массовое спасение людей с верхних этажей", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2, поступила в 15:19 мск. По предварительной информации, происходило загорание в квартире, расположенной на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника, огонь перекинулся в шахту лифта со второго по пятый этажи, произошло ее частичное обрушение. В здании наблюдается плотное задымление со второго по пятый этажи. Пожару присвоен повышенный, третий номер сложности из пяти возможных.

Дом был построен в начале XX века. В одном из корпусов здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".

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