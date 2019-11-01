Экс-глава департамента строительства Нижнего Новгорода осужден на 7,5 года за взятку

ТАСС, 1 ноября. Бывший директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев осужден на 7,5 года лишения свободы и оштрафован на 13 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 13 млн рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - указано в сообщении.

Суд установил, что в мае 2018 года Щеголев получил часть взятки в размере 800 тыс. рублей от директора одной из строительных фирм. Взамен он должен был содействовать признанию этой фирмы победителем в аукционе по строительству детсада в ЖК "Зенит". "Общий размер заранее оговоренной суммы [взятки] составил 6,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Щеголев был задержан при получении взятки, у него также были изъяты 4,5 млн рублей, полученные преступным путем. В ходе суда он признал свою вину в полном объеме.