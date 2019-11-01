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В Севастополе задержали первого нарушителя по сигналу "тревожной кнопки" из троллейбуса

Злоумышленник, который был ранее судим за грабеж, набросился с кулаками на водителя

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Севастополе задержали первого нарушителя, о котором водитель троллейбуса сообщил с помощью "тревожной кнопки", установленной в рамках эксперимента. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по городу Севастополю.

Ранее в ведомстве сообщали, что Севастополь стал одним из пилотных регионов программы по охране общественного транспорта. Она реализуется в городских автобусах и троллейбусах. Водитель или кондуктор смогут воспользоваться "тревожной кнопкой", чтобы вызвать наряд вневедомственной охраны. Сигнализация подключается к системам ГЛОНАСС, поэтому при вызове на пульте охраны видно местоположение и направление движения транспортного средства.

"Получив от оперативного центра координаты текущего местонахождения троллейбуса и незамедлительно прибыв к нему, экипаж в составе старшины полиции Владимира Уразова и сержанта полиции Тараса Яроша задержал явно нетрезвого мужчину 1975 года рождения, набросившегося на водителя с кулаками. Известно, что ранее злоумышленник был осужден за грабеж, причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, а также за незаконное изготовление, приобретение и сбыт наркотических средств. Задержанный передан полиции. Правонарушение было своевременно пресечено благодаря установленной в троллейбусе кнопке, нажатием на которую водитель послал тревожный сигнал в пункт централизованного наблюдения вневедомственной охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный инцидент стал первым реальным случаем, когда была использована система безопасности, к которой в рамках проекта Росгвардии был подключен общественный транспорт в Севастополе, Санкт-Петербурге и Волгограде.

"Все оборудование настроено и отлично функционирует. Эксперимент способствует предотвращению правонарушений в общественном транспорте и в целом снизит криминогенную обстановку в городе. У севастопольцев теперь прибавилось уверенности в том, что их безопасность под надежной охраной", - приводятся в сообщении слова начальника Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенанта Степана Гайдаржийского.

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РоссияСевастополь
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