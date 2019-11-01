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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Обновлено 

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре отказался от дачи показаний

Сейчас Денис Поздеев находится под арестом
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Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

ТАСС, 1 ноября. Арестованный в пятницу по делу об убийстве шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре Денис Поздеев отказался от дачи показаний, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Ему были разъяснены положения 51-й статьи Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников). Он не признался", - сказали в следственном управлении.

Обвинение Поздееву пока не предъявлено. Ранее Нарьян-Марский городской суд арестовал мужчину за убийство ребенка в детсаду.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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