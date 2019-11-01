Иск к полковнику ФСБ Черкалину увеличился на 40 млн руб. за счет часов, сумок и украшений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Исковые требования Генпрокуратуры к полковнику ФСБ России Кириллу Черкалину увеличились на 40 млн рублей за счет дорогостоящих наручных часов, фирменных сумок и ювелирных украшений, которые надзорное ведомство также просит обратить в доход государства. Об передает корреспондент ТАСС из зала Головинского суда Москвы.

Помимо ранее названного имущества на общую сумму 6,3 млрд рублей, прокуратура попросила суд взыскать в пользу государства более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, а также украшения - запонки, колье, браслеты и подвески.

"Все это общей суммой более 40 млн рублей", - сказал прокурор.

Ранее стало известно, что в Черкалин согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne.

Следующее заседание по иску состоится 8 ноября.

Суть иска

Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.