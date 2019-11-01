Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать сильный пожар, возникший в жилом доме на Большой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения.

"Объявлена локализация пожара. Сейчас с последнего, восьмого этажа, спасены два человека. Всего спасенных - 28. По предварительным данным, пострадали трое", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь вице-мэр Петр Бирюков, прибывший на место ЧП, сообщил, что открытого горения уже нет. "В течение 30 минут очаг [пожара] будет ликвидирован", - сказал он, отметив, что пожарные прибыли на место ЧП через четыре минуты после вызова. "Возгорание возникло в квартире, в которой проживает мужчина, злоупотребляющий алкогольными напитками. По перекрытиям огонь перекинулся в лифтовую шахту, и она обрушилась", - рассказал Бирюков. Он сообщил, что все эвакуированные жильцы находятся в пункте временного размещения в соседней школе, всем им будет оказана помощь.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что хозяин квартиры, с которой начался пожар, был спасен в числе первых. "Он находится в состоянии алкогольного опьянения", - уточнил собеседник агентства.

Причины пожара устанавливаются.

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