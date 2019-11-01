Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве ликвидирован

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупный пожар, возникший в жилом доме в центре Москвы, на Большой Сухаревской площади. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"Пожар потушен, сейчас на месте ведется разбор и проливка сгоревших конструкций. Устанавливаются причины возгорания", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате пожара пострадали три человека. В штабе пожаротушения сообщили, что с верхних этажей спасены 28 человек.

По уточненным данным, пожар начался с квартиры на первом этаже, огонь перекинулся на шахту лифта, которая обрушилась, а также на верхние этажи. Как сообщил вице-мэр Петр Бирюков, хозяин квартиры злоупотребляет алкогольными напитками.

Дом, в котором возник пожар, был построен в начале XX века. В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".