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SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

На борту самолета авиакомпании "Ямал" находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал"
© Ладислав Карпов/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей. По данным перевозчика, у самолета при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета.

"Рейс Тюмень - Санкт-Петербург. При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир [воздушного судна] принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета", - сказал собеседник агентства.

Посадка SSJ-100 ожидается в аэропорту Рощино примерно в 19:15 мск. "Посадка самолета ожидается в течение полутора часов",- сказали в пресс-службе авиакомпании.

ГУ МЧС по Тюменской области подтвердило, что на борту произошла техническая неполадка. "Причина - техническая неисправность. Самолет "Ямал" рейса Тюмень - Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке. Сейчас вырабатывает топливо. На борту 80 пассажиров и шесть членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

По информации источника в экстренных службах, самолет в настоящее время вырабатывает топливо на высоте 800 м в районе аэропорта Рощино, SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива.

Сообщается, что самолет находится в воздухе 32 минуты. "Самолет вылетел в 19:00 по местному времени и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 20:00 мск", - сказал собеседник агентства. По его информации, самолет с бортовым номером RA-89081 относительно новый, он был произведен в апреле 2017 года.

Теги
РоссияТюменская область
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SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет
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