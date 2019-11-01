SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

ТАСС, 1 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей. По данным перевозчика, у самолета при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета.

"Рейс Тюмень - Санкт-Петербург. При взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир [воздушного судна] принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета", - сказал собеседник агентства.

Посадка SSJ-100 ожидается в аэропорту Рощино примерно в 19:15 мск. "Посадка самолета ожидается в течение полутора часов",- сказали в пресс-службе авиакомпании.

ГУ МЧС по Тюменской области подтвердило, что на борту произошла техническая неполадка. "Причина - техническая неисправность. Самолет "Ямал" рейса Тюмень - Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке. Сейчас вырабатывает топливо. На борту 80 пассажиров и шесть членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

По информации источника в экстренных службах, самолет в настоящее время вырабатывает топливо на высоте 800 м в районе аэропорта Рощино, SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива.

Сообщается, что самолет находится в воздухе 32 минуты. "Самолет вылетел в 19:00 по местному времени и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 20:00 мск", - сказал собеседник агентства. По его информации, самолет с бортовым номером RA-89081 относительно новый, он был произведен в апреле 2017 года.